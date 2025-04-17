Янчук высказался о результате встречи сестёр Андреевых на турнире в Штутгарте
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о победе 17-летней россиянки Мирры Андреевой над своей старшей сестрой 20-летней Эрикой Андреевой в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.
Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
97
Эрика Андреева
Э. Андреева
«Сейчас это игроки совершенно разного уровня. Мирра претендует на победы на турнирах «Большого шлема», в то время как Эрика занимает место в конце первой сотни. Мирра значительно прибавила физически и психологически, даже если бы Эрика была полностью здорова, вряд ли сейчас у неё были бы реальные возможности навязать серьёзную борьбу», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.
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