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Янчук высказался о результате встречи сестёр Андреевых на турнире в Штутгарте

Янчук высказался о результате встречи сестёр Андреевых на турнире в Штутгарте
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о победе 17-летней россиянки Мирры Андреевой над своей старшей сестрой 20-летней Эрикой Андреевой в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Сейчас это игроки совершенно разного уровня. Мирра претендует на победы на турнирах «Большого шлема», в то время как Эрика занимает место в конце первой сотни. Мирра значительно прибавила физически и психологически, даже если бы Эрика была полностью здорова, вряд ли сейчас у неё были бы реальные возможности навязать серьёзную борьбу», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

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