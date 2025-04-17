Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго раунда она проиграла Элисе Мертенс из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7.
Акапулько. 1/4 финала
28 февраля 2025, пятница. 08:05 МСК
48
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
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356
Родриго Пачеко Мендес
Р. Пачеко Мендес
Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы восемь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.
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