Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго раунда она проиграла Элисе Мертенс из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7.

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы восемь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.