Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в Штутгарте (Германия) прошли матчи третьего игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч дня.
Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. 1-й/2-й круг:
Мирра Андреева (Россия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 1:0 Rt;
Яна Фетт (Хорватия) — Ига Швёнтек (Польша) — 2:6, 2:6;
Элисе Мертенс (Бельгия) — Диана Шнайдер (Россия) — 2:6, 6:7.
Отметим, что во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.