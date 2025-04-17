Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, пройдёт четвёртый игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. 2-й круг. Расписание 17 апреля (время — московское):

12:00. Хауме Мунар (Испания) — Карен Хачанов (Россия) ;

; 13:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Андрей Рублёв (Россия, 4);

17:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ласло Джере (Сербия, Q);

18:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) — Алекс де Минор (Австралия, 5).

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.