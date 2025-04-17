Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, в Штутгарте (Германия) пройдут матчи четвёртого игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. 2-й круг (время — московское):

13:30. Мирра Андреева (Россия, 6) — Екатерина Александрова (Россия);

(Россия, 6) — (Россия); 18:00. Магдалена Френх (Польша) — Джессика Пегула (США, 3);

21:00. Эмма Наварро (США, 7) — Елена Остапенко (Латвия).

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.