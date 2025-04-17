Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи четвёртого игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 2-й круг. Расписание 17 апреля (время — московское):

12:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Мариано Навоне (Аргентина);

13:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Шевченко (Казахстан, LL);

15:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Диего Дедура-Паломеро (Германия, LL);

16:30. Уго Умбер (Франция, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.