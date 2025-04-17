Андреева — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Штутгарте

Сегодня, 17 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится матч второго круга, в котором встретятся две россиянки — седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Екатерина Александрова, который начнётся в 13:30 мск.
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Отметим, что эта встреча между теннисистками станет первой очной в рамках WTA-тура. В первом круге турнира в Штутгарте Андреева была сильнее своей родной сестры Эрики Андреевой 6:2, 1:0 (отказ), а Екатерина Александрова обыграла ещё одну россиянку, Людмилу Самсонову — 6:3, 6:3.
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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