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Мирра Андреева — Екатерина Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Штутгарте

Андреева — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Штутгарте
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Сегодня, 17 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится матч второго круга, в котором встретятся две россиянки — седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Екатерина Александрова, который начнётся в 13:30 мск.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 13:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Отметим, что эта встреча между теннисистками станет первой очной в рамках WTA-тура. В первом круге турнира в Штутгарте Андреева была сильнее своей родной сестры Эрики Андреевой 6:2, 1:0 (отказ), а Екатерина Александрова обыграла ещё одну россиянку, Людмилу Самсонову — 6:3, 6:3.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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