Воландри рассказал, какие результаты сможет показать Синнер после дисквалификации

Бывший итальянский теннисист, победитель турниров АТР Филиппо Воландри высказался о готовности первой ракетки мира Янника Синнера к возвращению после трёхмесячной дисквалификации. Лидер рейтинга отбывал наказание по делу о клостеболе и вернётся на домашнем «Мастерсе» в Риме.

«На прошлой неделе я ужинал с Ваньоцци. Он рассказал мне о чрезвычайно мотивированном Синнере, сосредоточенном на событиях, которые его ждут, и очень спокойным в психологическом плане. Мы не должны забывать, что для спортсмена адреналин соревнований незаменим, потому что ничто не может воспроизвести условия матча. Янник при этом, когда вернётся, не играл в теннис в течение трёх месяцев.

Поэтому, даже если он приучил нас к феноменальным результатам, давайте не будем ожидать сразу серии из побед. Это было бы не по-человечески. Конечно, чем больше матчей он сыграет, тем ближе он будет к идеальной форме к Парижу», — приводит слова экс-теннисиста Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.