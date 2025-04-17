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Воландри раскрыл, какой вывод сделал об Алькарасе после турнира в Монте-Карло

Воландри раскрыл, какой вывод сделал об Алькарасе после турнира в Монте-Карло
Карлос Алькарас
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Бывший итальянский теннисист, победитель турниров АТР Филиппо Воландри высказался о физической форме испанца Карлоса Алькараса и его готовности показывать высокие результаты на грунтовом покрытии. На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло вторая ракетка мира одержал победу, завоевав 18-й титул в карьере.

«Я так думаю, это покрытие, на котором может усилиться его способность всегда находить различные решения. Но победа в Монте-Карло, пусть и заслуженная, показала нам, что Карлос всё ещё страдает от перепадов напряжения. Соперники могут ими умело воспользоваться», — приводит слова экс-теннисиста Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

После триумфа в Монте-Карло Карлос Алькарас вернулся на вторую строчку рейтинга.

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