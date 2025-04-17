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Серена Уильямс: я шокирована попаданием в топ-100 влиятельных людей по версии TIME

Серена Уильямс: я шокирована попаданием в топ-100 влиятельных людей по версии TIME
Серена Уильямс
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс отреагировала на попадание в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года по версии журнала TIME.

«Для меня большая честь, и, честно говоря, я немного шокирована тем, что меня назвали одной из 100 самых влиятельных людей по версии TIME! Я действительно люблю то, чем занимаюсь, и всё то, чего добилась. С нетерпением жду возможности использовать свой бизнес для оказания весомого вклада. Давайте продолжать менять мир к лучшему», — написала теннисистка в социальных сетях.

Серена Уильямс является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде (23), уступая лишь австралийке Маргарет Корт (24). Уильямс объявила о завершении карьеры в 2022 году. Помимо Серены Уильямс, в топ-100 вошли ещё пять спортсменов.

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