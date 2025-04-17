Мария Саккари вернулась к тренеру Тому Хиллу, с которым стала третьей ракеткой мира

82-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари возобновила сотрудничество со специалистом Томом Хиллом после 14-месячной паузы. Тандем начнёт работу с турнира в Мадриде. Об этом сообщили в SDNA.

Сотрудничество с британцем принесло Саккари третье место в мировом рейтинге. Она также дважды вышла в полуфиналы турниров «Большого шлема» и выиграла два титула: в Рабате (2019) и Гвадалахаре (2023).

Мария Саккари завершила сезон-2024 досрочно, в октябре, из-за травмы плеча. До настоящего момента она работала с Дэвидом Виттом, Серхи Бругером и Раймондом Слотером. Том Хилл недавно прекратил сотрудничество с австралийкой Питон Стирнс.