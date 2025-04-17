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«Надеюсь, что смогу успеть к Парижу». Крейчикова — о возвращении на корт

«Надеюсь, что смогу успеть к Парижу». Крейчикова — о возвращении на корт
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15-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова поделилась своими ожиданиями по поводу сроков возвращения на теннисный корт после травмы спины.

«Я уже на том этапе, когда могу делать всё, врачи дали разрешение. Постепенно увеличиваю нагрузку на спину, играю в теннис три, максимум четыре раза в неделю, по часу — полтора. Грустно, что я пропускаю матчи и что пришлось пропустить такую большую часть сезона. Я надеялась, что травма окажется не такой серьёзной и восстановление пройдёт быстрее, но, к сожалению, это не так. Со здоровьем всё идёт хорошо, но медленно. Надеюсь, что смогу успеть к Парижу, а если получится вернуться раньше, я буду только рада», — приводит слова теннисистки сайт Tennis Up To Date.

Напомним, чешская теннисистка восстанавливается после травмы спины, которую она получила в конце прошлого года. В текущем теннисном сезоне Крейчикова не сыграла ни одного матча, последний матч чешская теннисистка провела на Итоговом турнире WTA в ноябре.

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