Сара Соррибес-Тормо объявила о решении взять паузу в карьере из-за потери мотивации

85-я ракетка мира испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо заявила, что временно прекращает выступления из-за потери мотивации.

«Я хотела вам сказать, что решила уделить немного времени себе, своему разуму и телу. Я страдала много месяцев на теннисном корте.

Весёлая и счастливая Сара, которую вы видите за пределами корта, далека от реальности, которая внутри. Я потеряла азарт к тренировкам, прогрессу и даже посещению турниров. Страдаю больше, чем ощущаю спокойствие. И это исходит от человека, который всегда любил работать, совершенствоваться и соревноваться.

Вот почему, кроме необходимости в помощи, я чувствую, что мне нужно остановиться и отдохнуть. Не знаю, будет ли это на постоянной основе или станет временным явлением. Я хочу быть последовательной», — написала теннисистка в социальных сетях.