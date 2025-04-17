«Чувствую, что она может конкурировать с сильнейшими». Мартинес — о Мирре Андреевой

Тренер российской теннисистки седьмой ракетки мира Мирры Андреевой Кончита Мартинес поделилась впечатлениями от игры своей подопечной в текущем сезоне и тем, что её особо удивило в последние месяцы работы с ней.

«Я думаю, это прогресс, особенно за последние пару месяцев. Победа в Дубае и победа в Индиан-Уэллсе, не хочу сказать, что она не могла этого сделать, но сначала был постепенный прогресс, и вдруг всё резко взлетело вверх, как ракета. В каком-то смысле это немного сюрприз, но вместе с тем мы видим, как она прибавляет. Особенно после хорошей предсезонки, когда появляется больше времени поработать над тем, над чем хочешь. Она стала крепче, и я теперь чувствую, что она, конечно же, может конкурировать с сильнейшими. Так что, наверное, именно такой прогресс меня удивил больше всего», — приводит слова Мартинес сайт Tennis Up To Date.

Напомним, Мирра Андреева в этом сезоне выиграла подряд два турнира категории WTA-1000 — в Дубае и в Индиан-Уэллсе. На текущей неделе она принимает участие в турнире WTA-500 в немецком Штутгарте.