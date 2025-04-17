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Рафаэля Надаля будут чествовать на «Ролан Гаррос» — 2025

Рафаэля Надаля будут чествовать на «Ролан Гаррос» — 2025
Рафаэль Надаль
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22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля будут чествовать на «Ролан Гаррос» — 2025. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях.

Церемония состоится после трёх матчей дневной сессии соревнований, в воскресенье, 25 мая, на корте Филиппа Шатрие. Рафаэль Надаль является 14-кратным победителем Открытого чемпионата Франции.

В рамках турнира также отметят и Ришара Гаске, который в последний раз выйдет на грунтовые корты «Ролан Гаррос». Прощание с ним состоится после последнего матча француза. Будет уделено внимание и Мэри Пирс, которая в этом году отмечает 25-летие победы на Открытом чемпионате Франции.

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