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Стало известно об увеличении призового фонда «Ролан Гаррос» — 2025

Стало известно об увеличении призового фонда «Ролан Гаррос» — 2025
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Оргкомитет «Ролан Гаррос» рассказал об увеличении призового фонда соревнований в этом году. Как сообщает пресс-служба в социальных сетях, сумма призовых увеличилась на 5,21% по сравнению с прошлым годом и составила € 56,352 млн.

Ранее группа теннисистов подготовила письмо, в котором потребовала увеличить призовые на турнирах «Большого шлема». Позже агентство AP News опубликовало список теннисистов, которые оставили подпись в документе.

Первое требование этого письма, направленного руководителям четырёх турниров «Большого шлема», — это очная встреча между ними и представителями игроков на Mutua Madrid Open 2025. Это письмо от 21 марта получили Крейг Тайли (Открытый чемпионат Австралии), Стефан Морель («Ролан Гаррос»), Салли Болтон (Уимблдон) и Лью Шерр (Открытый чемпионат США).

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