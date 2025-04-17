Карен Хачанов обыграл Хауме Мунара и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне

Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Для этого россиянину пришлось обыграть испанца Хауме Мунара (57-й номер рейтинга) во втором круге. Счёт — 7:5, 6:4 в пользу Хачанова.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время Хачанов выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. Мунару удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. В то же время он допустил три двойные ошибки и выполнил один эйс.

В следующем раунде соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Андрея Рублёва и испанца Алехандро Давидович-Фокины.