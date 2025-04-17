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Карен Хачанов обыграл Хауме Мунара и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне

Карен Хачанов обыграл Хауме Мунара и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне
Карен Хачанов
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Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Для этого россиянину пришлось обыграть испанца Хауме Мунара (57-й номер рейтинга) во втором круге. Счёт — 7:5, 6:4 в пользу Хачанова.

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Хауме Мунар
57
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время Хачанов выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. Мунару удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. В то же время он допустил три двойные ошибки и выполнил один эйс.

В следующем раунде соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Андрея Рублёва и испанца Алехандро Давидович-Фокины.

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