Судья раскрыл имя теннисиста, который во время матчей переходит границы дозволенного

Бывший профессиональный судья Хауме Кампистол заявил, что австралиец Ник Кирьос является игроком, который выходит за рамки дозволенного и занимается провокацией.

«Судья должен помнить, что теннисист играет за своё эго, свой престиж, карьеру и деньги. Отсюда и возникают сложности.

Есть те, кто пытается проверить тебя. Ты видишь, что они переходят границы и пересекают черту. Я мог бы назвать Ника Кирьоса или Джека Сока, которые, возможно, были немного неприятными игроками. Их поведение выходило за рамки профессионального. Они делали это, чтобы спровоцировать и проверить тебя.

«Но в целом игроки — это люди, которые не идут против судьи, а играют за себя и стараются делать это без ошибок. Когда судья ошибается, тогда они злятся. Есть ещё Фабио Фоньини. Он всегда был одним из самых сложных, но мне повезло, что мы всегда хорошо ладили с ним, возможно. Большинство теннисистов очень вежливы и честны», — приводит слова Кампистола Mundo Deportivo.