Андреева — Александрова: Мирра отдала первый сет в матче второго круга в Штутгарте
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22-я ракетка мира Екатерина Александрова обыграла соотечественницу, седьмого номера рейтинга Мирру Андрееву в первом сете матча второго круга турнира категории WTA-500. Счёт — 6:3. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.
Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 13:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|5
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Теннисистки уже провели на корте 37 минут. Мирра Андреева допустила две двойные ошибки, выполнила два эйса, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных. Екатерина Александрова реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила три подачи навылет и допустила две двойные ошибки.
В случае победы одна из россиянок в четвертьфинале соревнований сыграет с сильнейшей в противостоянии польки Магдалены Френх и американки Джессики Пегулы.
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