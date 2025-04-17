Андреева — Александрова: Мирра отдала первый сет в матче второго круга в Штутгарте

22-я ракетка мира Екатерина Александрова обыграла соотечественницу, седьмого номера рейтинга Мирру Андрееву в первом сете матча второго круга турнира категории WTA-500. Счёт — 6:3. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

Теннисистки уже провели на корте 37 минут. Мирра Андреева допустила две двойные ошибки, выполнила два эйса, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных. Екатерина Александрова реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила три подачи навылет и допустила две двойные ошибки.

В случае победы одна из россиянок в четвертьфинале соревнований сыграет с сильнейшей в противостоянии польки Магдалены Френх и американки Джессики Пегулы.