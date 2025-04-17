Екатерина Александрова одолела Мирру Андрееву и вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте

22-я ракетка мира Екатерина Александрова переиграла соотечественницу, седьмого номера рейтинга Мирру Андрееву в матче второго круга турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Счёт — 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Мирра Андреева допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных. Екатерина Александрова реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в противостоянии польки Магдалены Френх и американки Джессики Пегулы.