Болельщиков на «Ролан Гаррос» — 2025 впервые вынудят покупать два билета на полуфиналы

Организаторы второго турнира серии «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос» — анонсировали изменение в расписании проведения полуфинальных матчей у мужчин в этом году, сообщает Punto de Break.

Мужские полуфиналы пройдут 6 июня. Первый матч 1/2 финала пройдёт в 14:30 по парижскому времени, однако второй матч будет перенесён в вечернюю сессию турнира. Стало известно, что эти новшества повлияют на билетную политику турнира. Обычно второй полуфинал начинался не раньше 17:30 по парижскому времени и проходил в рамках дневного билета для зрителей. Теперь же болельщиков ждёт два отдельных билета: дневной — на первый полуфинал — и вечерний — на второй, который стартует не раньше 19:00. Хотя второй полуфинал иногда тоже начинался в это время, теперь зрителям первого сеанса придётся покидать арену, чтобы уступить места обладателям вечерних билетов.

Напомним, турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. У мужчин действующими победителем турнира в одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас. Женскую часть одиночного разряда в прошлом году выиграла полька Ига Швёнтек.