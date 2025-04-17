Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова одержала четвёртую победу над игроком из топ-10 в этом сезоне

Екатерина Александрова одержала четвёртую победу над игроком из топ-10 в этом сезоне
Екатерина Александрова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка 22-я ракетка мира Екатерина Александрова в четвёртый раз за текущий сезон победила игрока из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю она стала третьей в туре. Больше побед у Мирры Андреевой и Мэдисон Киз — по пять.

Сегодня, 17 апреля, Александрова переиграла Андрееву-младшую во втором круге турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Счёт — 6:3, 6:2.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Мирра Андреева допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных. Екатерина Александрова реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в противостоянии польки Магдалены Френх и американки Джессики Пегулы.

Материалы по теме
Екатерина Александрова одолела Мирру Андрееву и вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android