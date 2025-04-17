Екатерина Александрова одержала четвёртую победу над игроком из топ-10 в этом сезоне

Российская теннисистка 22-я ракетка мира Екатерина Александрова в четвёртый раз за текущий сезон победила игрока из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю она стала третьей в туре. Больше побед у Мирры Андреевой и Мэдисон Киз — по пять.
Сегодня, 17 апреля, Александрова переиграла Андрееву-младшую во втором круге турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Счёт — 6:3, 6:2.
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Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Мирра Андреева допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных. Екатерина Александрова реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки.
В четвертьфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в противостоянии польки Магдалены Френх и американки Джессики Пегулы.
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