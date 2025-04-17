Янник Синнер вернулся к тренировкам накануне старта «Мастерса» в Риме

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вернулся на корт и провёл официальную тренировку. Спарринг-партнёром итальянца стал британец Джек Дрейпер. Об этом стало известно из видео, которое опубликовал в социальных сетях аккаунт We Are Tennis.

Известно, что тренировка прошла на грунтовом покрытии в Монте-Карло. Сейчас Синнер готовится к возвращению на «Мастерсе» в Риме после трёхмесячной дисквалификации.

Весной 2024 года стало известно о нарушении Янником Синнером антидопинговых правил. В его организме был обнаружен клостебол, однако спортсмена не дисквалифицировали. О решении наказать спортсмена стало известно только после Открытого чемпионата Австралии — 2025.