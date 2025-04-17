«Не позволю никому разрушить мою мечту». Циципас — о целях на турнир в Барселоне

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о следующем сопернике на турнире АТР-500 в Барселоне (Испания) и заявил о приверженности собственным целям на грунтовом соревновании. В 1/4 финала он сыграет с Артюром Фисом.

«Думаю, что он хороший, сильный соперник, очень сильный. Я играл против него, но безуспешно. Хотел бы кое-что изменить: попытаться дать себе больше шансов. Постараюсь сделать это, контролируя его и не позволяя ему слишком много мной управлять.

Я недостаточно много играл, чтобы называть себя фаворитом Барселоны. Сегодня (в среду, 16 апреля, в матче с Себастьяном Кордой. — Прим. «Чемпионата») я не показал уровень тенниса, который бы позволил мне войти в первую двойку или тройку. Думаю, что способ доказать это — сыграть лучше в следующем матче. Я преодолел все страхи, сомнения и не позволю никому разрушить мою мечту о победе здесь. Не хочу, чтобы кто-то встал у меня на пути и заставил меня чувствовать страх или неуверенность», — приводит слова Циципаса Ubitennis.