Александр Шевченко проиграл в 1/8 финала турнира в Мюнхене

Казахстанский теннисист 104-я ракетка мира Александр Шевченко проиграл в матче 1/8 финала грунтового турнира АТР-500 в Мюнхене аргентинскому теннисисту 22-й ракетке мира Франсиско Серундоло 3:6, 2:6.

Матч продлился 1 час и 23 минуты. За время матча казахстанский теннисист сделал одну подачу навылет и две двойных ошибки, а также реализовал два брейк-поинта из 11. Его соперник сделал пять эйсов и совершил три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-поинтов из восьми.

В четвертьфинале турнира в Мюнхене Серундоло сыграет против бельгийца Давида Гоффена, который обыграл в 1/8 финала другого аргентинца Мариано Навоне 0:6, 7:5, 6:1.