Александр Шевченко проиграл в 1/8 финала турнира в Мюнхене
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Казахстанский теннисист 104-я ракетка мира Александр Шевченко проиграл в матче 1/8 финала грунтового турнира АТР-500 в Мюнхене аргентинскому теннисисту 22-й ракетке мира Франсиско Серундоло 3:6, 2:6.
Мюнхен. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 14:45 МСК
22
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
104
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продлился 1 час и 23 минуты. За время матча казахстанский теннисист сделал одну подачу навылет и две двойных ошибки, а также реализовал два брейк-поинта из 11. Его соперник сделал пять эйсов и совершил три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-поинтов из восьми.
В четвертьфинале турнира в Мюнхене Серундоло сыграет против бельгийца Давида Гоффена, который обыграл в 1/8 финала другого аргентинца Мариано Навоне 0:6, 7:5, 6:1.
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