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Рублёв нецензурно выругался и получил за это предупреждение в матче 2-го круга Барселоны

Рублёв нецензурно выругался и получил за это предупреждение в матче 2-го круга Барселоны
Андрей Рублёв
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Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв нецензурно выругался в матче второго круга турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) с Алехандро Давидович-Фокиной. Россиянин получил за это предупреждение от судьи.

На момент публикации новости Рублёв проиграл в первом сете со счётом 5:7 и вёл во втором — 4:3.

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 14:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Теннисисты на корте уже 1 час 39 минут. За это время Рублёв реализовал 3 брейк-пойнта из 10, не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки. Давидович-Фокина реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, допустил три двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.

Сильнейший в этом матче сразится с Кареном Хачановым.

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