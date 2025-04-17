Рублёв нецензурно выругался и получил за это предупреждение в матче 2-го круга Барселоны

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв нецензурно выругался в матче второго круга турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) с Алехандро Давидович-Фокиной. Россиянин получил за это предупреждение от судьи.

На момент публикации новости Рублёв проиграл в первом сете со счётом 5:7 и вёл во втором — 4:3.

Теннисисты на корте уже 1 час 39 минут. За это время Рублёв реализовал 3 брейк-пойнта из 10, не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки. Давидович-Фокина реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, допустил три двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.

Сильнейший в этом матче сразится с Кареном Хачановым.