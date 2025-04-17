Андрей Рублёв потерпел поражение во втором круге турнира в Барселоне
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Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв уступил в матче второго круга турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) 30-му номеру мирового рейтинга Алехандро Давидович-Фокиной. Счёт — 7:5, 6:4 в пользу испанца. Ранее россиянин получил предупреждение за нецензурные выражения во время игры.
Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 14:40 МСК
30
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Рублёв реализовал 3 брейк-пойнта из 11, не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки. Давидович-Фокина реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, допустил четыре двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.
Алехандро Давидович-Фокина в следующем круге соревнований сразится с россиянином Кареном Хачановым.
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