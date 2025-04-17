Паолини вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Итальянская теннисистка шестая ракетка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте, обыграв немку Юле Нимайер 6:1, 7:5.
Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 15:00 МСК
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Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры теннисистки не сделали ни одной подачи навылет. Итальянка допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять брейк-поинтов из восьми. Немецкая теннисистка действовала менее успешно на подаче и допустила шесть двойных ошибок. Также она смогла реализовать два брейк-поинта из четырёх.
В третьем круге турнира Паолини сыграет против победительницы встречи между четвёртой сеяной на турнире американкой Кори Гауфф и немкой Эллой Зайдель.
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