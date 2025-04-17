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Паолини вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Паолини вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Итальянская теннисистка шестая ракетка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте, обыграв немку Юле Нимайер 6:1, 7:5.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 15:00 МСК
Юле Нимайер
121
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры теннисистки не сделали ни одной подачи навылет. Итальянка допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять брейк-поинтов из восьми. Немецкая теннисистка действовала менее успешно на подаче и допустила шесть двойных ошибок. Также она смогла реализовать два брейк-поинта из четырёх.

В третьем круге турнира Паолини сыграет против победительницы встречи между четвёртой сеяной на турнире американкой Кори Гауфф и немкой Эллой Зайдель.

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