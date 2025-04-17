Паолини вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Итальянская теннисистка шестая ракетка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте, обыграв немку Юле Нимайер 6:1, 7:5.

Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры теннисистки не сделали ни одной подачи навылет. Итальянка допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять брейк-поинтов из восьми. Немецкая теннисистка действовала менее успешно на подаче и допустила шесть двойных ошибок. Также она смогла реализовать два брейк-поинта из четырёх.

В третьем круге турнира Паолини сыграет против победительницы встречи между четвёртой сеяной на турнире американкой Кори Гауфф и немкой Эллой Зайдель.