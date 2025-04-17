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Андрей Рублёв впервые в карьере проиграл Давидович-Фокиной, ранее он одержал пять побед

Андрей Рублёв впервые в карьере проиграл Давидович-Фокиной, ранее он одержал пять побед
Андрей Рублёв
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Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв впервые в своей карьере уступил 30-му номеру мирового рейтинга испанцу Алехандро Давидович-Фокиной. До этого момента россиянин пять раз победил испанца.

Первое поражение случилось сегодня, 17 апреля, в рамках турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). Во втором круге соревнований Андрей Рублёв уступил со счётом 5:7, 4:6.

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 14:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Рублёв реализовал 3 брейк-пойнта из 11, не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки. Давидович-Фокина реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, допустил четыре двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.

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