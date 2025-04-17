Андрей Рублёв впервые в карьере проиграл Давидович-Фокиной, ранее он одержал пять побед

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв впервые в своей карьере уступил 30-му номеру мирового рейтинга испанцу Алехандро Давидович-Фокиной. До этого момента россиянин пять раз победил испанца.

Первое поражение случилось сегодня, 17 апреля, в рамках турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). Во втором круге соревнований Андрей Рублёв уступил со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Рублёв реализовал 3 брейк-пойнта из 11, не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки. Давидович-Фокина реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, допустил четыре двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.