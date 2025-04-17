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«Играл против него и не добился успеха». Циципас — о предстоящем матче с Фисом в Барселоне

«Играл против него и не добился успеха». Циципас — о предстоящем матче с Фисом в Барселоне
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16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящей встрече с 14-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Стефанос Циципас
16
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
14
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Думаю, что это хороший соперник, очень агрессивный. Играл против него и не добился успеха. Хотел бы кое-что изменить. Попытаться дать себе больше шансов в этот раз. Постараюсь сделать это так, чтобы больше следить за ним и не позволять ему слишком много делать со мной», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Циципаса и Фиса 2-0 в пользу французского теннисиста.

Во втором круге в Барселоне Стефанос Циципас обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

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