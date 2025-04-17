Тиафо — о просьбах болельщиков: один ребёнок спросил, не могу ли я его усыновить

18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о самой смешной и сумасшедшей просьбе от болельщиков.

«На днях один ребёнок спросил меня, могу ли я его усыновить. Я сказал: «Ты не хочешь, чтобы я был твоим законным опекуном», — приводит слова Тафо пресс-служба ATP.

Фрэнсис Тиафо на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне в первом круге уступил 57-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 6:2, 5:7, 1:6.

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 23 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд, который в прошлогоднем финале обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).