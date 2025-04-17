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Турсунов: Надаль на все матчи выходил одинаково — со мной, с Федерером, с моей бабушкой

Турсунов: Надаль на все матчи выходил одинаково — со мной, с Федерером, с моей бабушкой
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о специфике матчей с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это человек, с которым было невозможно играть, если ты не был в своей лучшей форме. Когда ты с ним начинаешь играть, он делает это очень-очень консервативно, с большими запасами, по скорости вроде бы всё комфортно, даже где-то иногда бывает медленно. Но чуть он вырывается вперёд, всё, он впивается мёртвой хваткой, скорости увеличиваются, играет гораздо агрессивнее. На все матчи он выходит одинаково: что с тобой, что с Федерером, что с моей бабушкой», — сказал Турсунов в своём телеграм-канале.

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