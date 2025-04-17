Андрей Рублёв впервые в карьере проиграл испанцу на грунте. Его серия длилась 14 матчей

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере на уровне ATP проиграл испанцу на грунтовом покрытии.

Это произошло в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Рублёв со счётом (4) 5:7, 4;6 уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокиной.

До этого матча серия Рублёва с испанцами на грунте была безукоризненной — 14-0. Причём без побед над Андреем на грунте остаются такие топовые испанцы, как 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и четырёхкратный победитель ТБШ, вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Первый уже этого не изменит, так как завершил карьеру.

Рублёв единожды встречался с обоими на грунте — Надаля Андрей обыграл в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло в 2021 году, а Алькараса — в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде в 2024-м.