Руне — об Алькарасе: все мы можем проиграть. Он заслуживает, чтобы его оценили

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о лидерстве итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в ATP-туре.

— Сегодня Синнер и Алькарас — главные, вы на шаг позади, а Мектич и Фонсека — на подходе...

— Алькарас и Синнер — это не будущее, а настоящее. Уже боролся с ними и думаю, что смогу продолжать в том же духе. Синнер очень последователен, и Карлос тоже, несмотря на то что люди и пресса упрекают за поражение. Он на два года моложе Синнера и выиграл четыре «Больших шлема», на один больше, чем итальянец. Все мы можем проиграть матч, мы все люди. Он заслуживает того, чтобы его оценили по достоинству, — приводит слова Руне La Vanguardia.

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне, где встретится с действующим чемпионом соревнований Каспером Руудом.