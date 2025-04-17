Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, где может сразиться с де Минором

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). 21-летний Алькарас выигрывал его в 2022 и 2023 годах.

В матче второго круга Алькарас (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 80-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере (Q).

Встреча Алькараса с Джере продлилась 1 час 12 минут. В её рамках Карлос четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ласло два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Барселоне Алькарас сразится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия, 5) — Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL).