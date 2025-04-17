Руне — о смене тренеров: заблудился на этой дороге, но удалось вернуться на истинный путь

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о своём рейтинге и о частых сменах тренеров за последний год.

— Два года назад ты был номером четыре. Сейчас 13-й. Как дела?

— Рейтинг говорит, где вы заслуживаете быть. Я совершал ошибки в своей карьере, например, часто менял тренеров. Теперь мне ясен мой подход, моё место на корте и мой физический уровень.

— Ты слишком сильно верил в себя?

— Все изменения, которые я произвёл, сбили меня с толку. Заблудился на этой дороге, но теперь мне удалось вернуть себя на путь истинный. Знаю: чтобы быть на вершине, нужно делать правильные вещи, а не успокаиваться, — приводит слова Руне La Vanguardia.

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне, где встретится с действующим чемпионом соревнований Каспером Руудом.