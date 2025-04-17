«Впервые вижу подобное». Матч Рублёва в Барселоне прерывался по необычной причине

Матч восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и 30-го номера мирового рейтинга испанца Алехандро Давидович-Фокиной прерывался по весьма нетипичной причине.

Это произошло во время смены сторон при счёте 2:1 в первом сете. Дело в том, что четвёртый гейм матча не мог начаться, так как у испанца попросту не оказалось ракетки, которой он играл. Её по ошибке унесла в техническое помещение болгёрл.

Фото: скриншот из трансляции

Дело в том, что Давидович-Фокина просил перетянуть струны, но у другой своей ракетки. Однако девушка по наводке команды испанца перепутала основную с запасной и унесла её стрингеру, из-за чего в матче возникла пауза.

Судья на вышке Мануэль Мессина постарался быстро решить проблему, он торопил сотрудников по рации, после чего обратился к Рублёву, который был в неведении.

Фото: скриншоты из трансляции

«Андрей, девушка по ошибке отнесла не ту ракетку стрингеру, именно ту, которой он играет, так что нам просто нужно её вернуть», — сказал Мессина россиянину.

Отметим, что комментатор матча Барри Коуэн был ошеломлён данным инцидентом.

«Боже мой, это что-то новенькое. В этом виде спорта всегда что-то случается, но, думаю, такое впервые. Лично я впервые вижу что-то подобное», — сказал Коуэн в эфире Tennis TV.

Отметим, что казус с ракетками не помешал Алехандро обыграть Рублёва со счётом 7:5, 6:4. Это первое в карьере Андрея поражение от испанца на грунте.