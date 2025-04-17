Джессика Пегула вышла в 1/4 финала в Штутгарте, где встретится с Александровой

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге она обыграла 28-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Пегула один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Френх один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Пегула поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионской соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.