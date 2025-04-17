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Джессика Пегула вышла в 1/4 финала в Штутгарте, где встретится с Александровой

Джессика Пегула вышла в 1/4 финала в Штутгарте, где встретится с Александровой
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге она обыграла 28-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх со счётом 6:1, 6:1.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 18:10 МСК
Магдалена Френх
28
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Пегула один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Френх один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Пегула поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионской соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.

Календарь турнира в Штутгарте
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