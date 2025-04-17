Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он сейчас не в лучшей форме». Давидович-Фокина — о победе над Рублёвым в Барселоне

«Он сейчас не в лучшей форме». Давидович-Фокина — о победе над Рублёвым в Барселоне
Аудио-версия:
Комментарии

30-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о победе над восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым во втором круге грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 14:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Поражение Андрею пять раз было скорее психологической болью, чем теннисной, поэтому я рад, что сегодня сыграл хорошо стратегически. Знал, что он будет бороться при любом счёте, так что единственным вариантом для меня было продолжать играть. Понимал, что он сейчас не в лучшей форме, поэтому мне нужно было воспользоваться важными моментами. Доволен тем, как всё прошло», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

Матч Андрея Рублёва и Алехандро Давидович-Фокиной завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу испанца. Счёт личных встреч стал 5-1 в пользу россиянина.

Календарь турнира в Барселоне
Сетка турнира в Барселоне
Материалы по теме
Андрей Рублёв впервые в карьере проиграл Давидович-Фокиной, ранее он одержал пять побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android