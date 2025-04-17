«Он сейчас не в лучшей форме». Давидович-Фокина — о победе над Рублёвым в Барселоне

30-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о победе над восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым во втором круге грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Поражение Андрею пять раз было скорее психологической болью, чем теннисной, поэтому я рад, что сегодня сыграл хорошо стратегически. Знал, что он будет бороться при любом счёте, так что единственным вариантом для меня было продолжать играть. Понимал, что он сейчас не в лучшей форме, поэтому мне нужно было воспользоваться важными моментами. Доволен тем, как всё прошло», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

Матч Андрея Рублёва и Алехандро Давидович-Фокиной завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу испанца. Счёт личных встреч стал 5-1 в пользу россиянина.