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Алекс де Минор одержал разгромную победу и вышел в 1/4 финала Барселоны на Алькараса

Алекс де Минор одержал разгромную победу и вышел в 1/4 финала Барселоны на Алькараса
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Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 18:45 МСК
Джейкоб Фирнли
74
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В матче второго круга де Минор (5) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 74-ю ракетку мира из Великобритании Джейкоба Фирнли (LL). Встреча теннисистов продлилась 1 час 3 минуты. В её рамках Алекс два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Джейкоба ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником де Минора в Барселоне станет двукратный чемпион турнира, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1).

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