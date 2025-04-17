Алекс де Минор одержал разгромную победу и вышел в 1/4 финала Барселоны на Алькараса

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго круга де Минор (5) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 74-ю ракетку мира из Великобритании Джейкоба Фирнли (LL). Встреча теннисистов продлилась 1 час 3 минуты. В её рамках Алекс два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Джейкоба ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником де Минора в Барселоне станет двукратный чемпион турнира, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1).