«Ещё один тяжёлый матч». Давидович-Фокина — о предстоящей встрече с Хачановым в Барселоне

30-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о предстоящей встрече с 27-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Очевидно, если он в четвертьфинале, то это потому, что он хорошо играет. Будет тяжёлый матч. Мне нужно будет посмотреть, как он выступал на этой неделе. Видел его сегодня против Мунара. Ещё один тяжелый матч, который будет напряжённым, очень равным. Нам придётся активизироваться в ключевые моменты», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

Во втором круге соревнований в Барселоне Давидович-Фокина обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4. Карен Хачанов на этой же стадии оказался сильнее испанца Хауме Мунара (7:5, 6:4).