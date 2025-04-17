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Карлос Алькарас высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Карлос Алькарас высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне высказался о прошедшей встрече «Реала» и «Арсенала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого соперничества — 5:1 в пользу английской команды. В первой игре «Арсенал» на своём поле разгромил «Реал» (3:0), а во второй встрече увёз из Мадрида победу — 2:1.

Сегодня, 17 апреля, матче второго круга турнира в Барселоне Алькарас (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 80-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере (Q).

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Ласло Джере
80
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

«Да, вчера я был далёк от тенниса (улыбается). Порой, когда забываешь, что идёт турнир и проходят матчи, это в некотором роде помогает. Было приятно немного переключиться. Разумеется, я смотрел игру, и это был тяжёлый вечер для нас», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас — болельщик «Реала». Перед ответным матчем «сливочных» Карлос заявлял: «Как настоящий мадридист я всегда верю в камбэк «Реала».

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