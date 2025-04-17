Карлос Алькарас высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне высказался о прошедшей встрече «Реала» и «Арсенала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого соперничества — 5:1 в пользу английской команды. В первой игре «Арсенал» на своём поле разгромил «Реал» (3:0), а во второй встрече увёз из Мадрида победу — 2:1.
Сегодня, 17 апреля, матче второго круга турнира в Барселоне Алькарас (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 80-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере (Q).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Да, вчера я был далёк от тенниса (улыбается). Порой, когда забываешь, что идёт турнир и проходят матчи, это в некотором роде помогает. Было приятно немного переключиться. Разумеется, я смотрел игру, и это был тяжёлый вечер для нас», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Алькарас — болельщик «Реала». Перед ответным матчем «сливочных» Карлос заявлял: «Как настоящий мадридист я всегда верю в камбэк «Реала».
- 17 апреля 2025
-
20:41
-
20:15
-
20:15
-
19:56
-
19:52
-
19:09
-
18:59
-
18:58
-
18:46
-
18:24
-
18:11
-
17:58
-
17:52
-
17:43
-
16:42
-
16:40
-
16:36
-
16:24
-
16:17
-
16:03
-
15:24
-
14:52
-
14:51
-
14:43
-
14:19
-
14:16
-
13:49
-
12:48
-
12:37
-
12:18
-
12:15
-
11:22
-
11:06
-
10:38
-
10:30