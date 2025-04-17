«Билеты в США стоили $ 5 тысяч». Россиянка Захарова — о крупных тратах в теннисе

23-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова поделилась тем, куда у неё уходят все призовые.

«Все траты покрываются так: я играю турниры, получаю призовые, они уходят на билеты, проживание, питание. А билеты сейчас дорогие, билеты тоже космос, особенно в Америке. Вот мы ездили в США в Индиан-Уэллс. Там ночь в отеле стоила $ 270. И билеты у нас тоже вышли около $ 5 тыс. туда-обратно. Ездила я ещё и не одна», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Анастасией выйдет на «Чемпионате» в пятницу, 18 апреля, в 10:00 по московскому времени.