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107-я ракетка мира Захарова сравнила свой стиль игры с Синнером и Алькарасом

107-я ракетка мира Захарова сравнила свой стиль игры с Синнером и Алькарасом
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Российская теннисистка Анастасия Захарова ответила, за кем из топ-игроков наблюдает и с кем себя сравнивает.

«Больше меня вдохновляет мужской теннис. Алькарас, Синнер. Я люблю бьющих игроков с таким же стилем, как у меня, поэтому мне очень нравится смотреть их игры, стараюсь не пропускать. Много интересных тактик, манёвров, вариантов того, как можно сыграть мяч в разных ситуациях. Смотрю их матчи и пытаюсь применять что-то в своей игре», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Анастасией выйдет на «Чемпионате» в пятницу, 18 апреля, в 10:00 мск.

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