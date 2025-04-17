Давидович-Фокина — о турнире в Барселоне: до финала далеко. Сначала надо победить Хачанова

30-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о возможном финале против своего соотечественника второй ракетки мира Карлоса Алькараса на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).

— Испанский финал был бы прекрасен: Алехандро Давидович-Фокина против Карлоса Алькараса. Можно ли мечтать о таком финале?

— До финала ещё далеко. Сначала нужно победить Хачанова, неделя длинная, и приходится сталкиваться с очень сильными игроками. Я бы, конечно, подписался на это, но сейчас сосредоточен только на четвертьфинале. Если он состоится — добро пожаловать, но сейчас об этом не думаю, — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Алехандро встретится с россиянином Кареном Хачановым. Карлос Алькарас сыграет с австралийцем Алексом де Минором.