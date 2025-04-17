Кори Гауфф разгромила Эллу Зайдель и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге она разгромила 124-ю ракетку мира из Германии Эллу Зайдель со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зайдель один эйс, одна двойная ошибка и три заработанных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Гауфф поспорит с итальянкой Жасмин Паолини.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионской соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.