Кори Гауфф разгромила Эллу Зайдель и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге она разгромила 124-ю ракетку мира из Германии Эллу Зайдель со счётом 6:1, 6:1.
Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 19:40 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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124
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зайдель один эйс, одна двойная ошибка и три заработанных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Гауфф поспорит с итальянкой Жасмин Паолини.
Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионской соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.
Комментарии
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