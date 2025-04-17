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Раскрыт призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2025. Он увеличился на 5,2%

Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2025 раскрыли призовой фонд грядущего розыгрыша. Престижные соревнования пройдут с 25 мая по 8 июня. По сравнению с предыдущим годом призовые для игроков увеличились на 5,2%, фонд составил € 56,352 млн.

«Ролан Гаррос» — 2025. Призовой фонд

Одиночный разряд, основная сетка. Мужчины, женщины:

титул: € 2,55 млн;

финал: € 1,275 млн;

полуфинал: € 690 тыс.;

четвертьфинал: € 440 тыс.;

четвёртый круг: € 265 тыс.;

третий круг: € 168 тыс.;

второй круг: € 117 тыс.;

первый круг: € 78 тыс.

Одиночный разряд, квалификационный круг. Мужчины, женщины:

финал: € 43 тыс.

второй раунд: € 29,5 тыс.

первый раунд: € 21 тыс.

Парный разряд, основная сетка. Мужчины, женщины:

титул: € 590 тыс.;

финал: € 295 тыс.;

полуфинал: € 148 тыс.;

четвертьфинал: € 80 тыс.;

третий круг: € 43,5 тыс.;

второй круг: € 27,5 тыс.;

первый круг: € 17,5 тыс.

Микст:

титул: € 122 тыс.;

финал: € 61 тыс.;

полуфинал: € 31 тыс.;

четвертьфинал: € 17,5 тыс.;

второй круг: € 10 тыс.;

первый круг: € 5 тыс.

Отмечается, что общий призовой фонд квалификационного личного турнира был увеличен на 5,1%, а основного розыгрыша — на 6,37% по сравнению с прошлым годом.