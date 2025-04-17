Элина Свитолина с «баранкой» обыграла Калинину во втором круге турнира в Руане

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

В матче второго круга Свитолина (1) со счётом 6:4, 6:0 обыграла 65-ю ракетку мира соотечественницу Ангелину Калинину.

Встреча Свитолиной с Калининой продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Элина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Ангелины один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в полуфинал турнира в Руане Свитолина сразится с победительницей матча Варвара Грачёва (Франция) — Джессика Бузас Манейро (Испания).