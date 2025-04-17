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Элина Свитолина с «баранкой» обыграла Калинину во втором круге турнира в Руане

Элина Свитолина с «баранкой» обыграла Калинину во втором круге турнира в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

Руан. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Элина Свитолина
18
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Ангелина Калинина
65
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

В матче второго круга Свитолина (1) со счётом 6:4, 6:0 обыграла 65-ю ракетку мира соотечественницу Ангелину Калинину.

Встреча Свитолиной с Калининой продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Элина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Ангелины один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в полуфинал турнира в Руане Свитолина сразится с победительницей матча Варвара Грачёва (Франция) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

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