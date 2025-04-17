Руне — о целях в карьере: выиграть турнир «Большого шлема» и стать мировым лидером

13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что его конечная цель — стать победителем турнира «Большого шлема», возглавить мировой рейтинг и продолжать мечтать.
— В детстве вы хотели стать первым в мире. Вам 21 год, и вы уже стали четвёртым. Исполнили ли вы частично свою мечту?
— Нет. Достиг некоторых мечтаний, например, выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и стал первым в своём возрасте. Но это были краткосрочные цели. Моя конечная цель ещё не достигнута.
— Что это?
— Выиграть турнир «Большого шлема» и стать мировым лидером. Думаю, главное — продолжать мечтать, — приводит слова Руне La Vanguardia.