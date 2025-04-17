Пегула впервые в карьере выиграла шесть матчей подряд в основной сетке WTA на грунте

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула впервые в своей карьере выиграла шесть матчей подряд в основной сетке WTA на грунте.

Пегула выиграла пять матчей на грунтовом турнире WTA-500 в Чарльстоне (США), став чемпионкой. Сегодня, 17 апреля, Джессика во втором круге в Штутгарте разгромила Магдалену Френх (6:1, 6:1).

За выход в полуфинал американка поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Турнир WTA-500 в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионской соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана. В прошлогоднем финале она обыграла украинку Марту Костюк (6:2, 6:2).