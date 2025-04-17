Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула впервые в карьере выиграла шесть матчей подряд в основной сетке WTA на грунте

Пегула впервые в карьере выиграла шесть матчей подряд в основной сетке WTA на грунте
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула впервые в своей карьере выиграла шесть матчей подряд в основной сетке WTA на грунте.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 18:10 МСК
Магдалена Френх
28
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Пегула выиграла пять матчей на грунтовом турнире WTA-500 в Чарльстоне (США), став чемпионкой. Сегодня, 17 апреля, Джессика во втором круге в Штутгарте разгромила Магдалену Френх (6:1, 6:1).

За выход в полуфинал американка поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Турнир WTA-500 в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионской соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана. В прошлогоднем финале она обыграла украинку Марту Костюк (6:2, 6:2).

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
Материалы по теме
Джессика Пегула вышла в 1/4 финала в Штутгарте, где встретится с Александровой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android